ذي قار: اعتقال رجل وامرأة متهمين باستهداف منزل نائب بقضاء قلعة سكر

2019/07/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاربعاء، القاء القبض على متهمين اثنين رجل وامرأة متهمين باستهداف منزل نائب بقضاء قلعة سكر.

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