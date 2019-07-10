2019/07/10 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل اللاعب الويلزي غاريث بيل، بزفافه على صديقة طفولته إيما روس- جونز، والتي أنجب منها ثلاثة أطفال.وأقيم حفل الزفاف بفيلا تقع داخل حصن “لا فورتاليزا” الذي يعود إلى القرن السابع عش على أحد شواطئ جزيرة مايوركا الإسبانية، وهي نفس الفيلا التي جرى فيها تصوير المسلسل الإنجليزي The Night Manager ، وفقا لوسائل إعلام إسبانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غاريث بيل تزوج صديقة طفولته سراً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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