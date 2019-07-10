لتوفير اجواء مناسبة للطلاب.. الكرخ الاولى تجهز المراكز الامتحانية البديلة بالوسائل الكهربائية

2019/07/10 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكملت الملاكات الفنية في المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الأولى، تجهيز المراكز البديلة لها بتوفير الطاقة الكهربائية وتزويدها بمبردات الهواء بغية

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