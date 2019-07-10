تسجيل أول حالة ولادة بـ

2019/07/10 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أعلن مستشفى "كليفلاند كلينك"، إجراء أول عملية ولادة في أميركا الشمالية، وذلك بعد عملية زرع رحم من متبرعة متوفاة.

ومكنت عمليات زرع الرحم

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