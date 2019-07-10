رجال الاعمال الاتراك يواجهون خسائر فادحة بسبب تراجع التجارة مع العراق

2019/07/10 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لقناة (تي آر تي) التركية، الأربعاء، بأن رجال الاعمال الاتراك يواجهون خسائر فادحة بسبب حظر منتوجاتهم في العراق ، مشيرا الى أن ايران تسعى الى تحقيق مصالح تجارية لها في البلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أنه ” وعلى مدى العقد الماضي زاد حجم التجارة التركية في السوق العراقية بسرعة […]

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