نائب: رئاسة البرلمان ستحسم طلب اعتراض الحكمة والنصر اليوم

2019/07/10 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم, الاربعاء, ان رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة طلب تيار الحكمة وائتلاف النصر بشان اعادة التصويت بتعديل الفقرة الخاصة بالموازنة.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة الطلب المقدم من تيار الحكمة وائتلاف النصر الذي يتضمن اعادة التصويت على تعديل الفقرة […]

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