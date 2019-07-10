2019/07/10 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة التقاعد العامة، الاربعاء، استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة كي كارد وعدم استبدالها الا برغبة المتقاعد، مبينا اعتماد الماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين الجدد.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بناءا على الاجتماع التداولي المنعقد مع البنك المركزي العراقي لحصول موافقة البنك المركزي على اعتماد منتج ماستر كارد في دفع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد:استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة كي كارد واستبدالها اختياريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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