التربية تجهز المراكز الامتحانية البديلة بالوسائل الكهربائية

2019/07/10 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تجهيز المراكز الامتحانية البديلة بالوسائل الكهربائية لتوفير اجواء مناسبة للطلاب.

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