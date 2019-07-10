واع تنشر الموقع الالكتروني لإعادة المفصولين الى وزارة الداخلية

2019/07/10 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) ، الموقع الالكتروني لإعادة المفصولين الى وزارة الداخلية

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