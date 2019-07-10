مجلس واسط يؤجل جلسته ووفد رفيع منه يصل بغداد لهذه المهمة

2019/07/10 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مجلس محافظة واسط , الاربعاء , تأجيل جلسته الاعتيادية اليوم بسبب وصول رئيس المجلس وعدد من الاعضاء الى بغداد للقاء وزير المالية, مشيرا الى ان اللقاء سيبحث آلية اطلاق استحقاقات المحافظة المالية بما فيها المبالغ الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء .وقال عضو المجلس غالب الرديني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة واسط […]

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