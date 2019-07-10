جنايات كربلاء تقضي باعدام مدان بادخال عجلة مفخخة استهدفت المحافظة

2019/07/10 | 14:10

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بغداد :سومر نيوز

اصدرت محكمة جنايات كربلاء، الأربعاء، حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق قانون مكافحة الارهاب بحق مدان ...

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