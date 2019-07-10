2019/07/10 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت هيئة المواكب الحسينية في ذي قار , و برعاية مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي “دام ظله” حملة ختان مجانية للأطفال الأيتام والمتعففين في قضاء الناصرية .وأكد نائب رئيس الهيئة حسين الصالحي للنعيم نيوز , أن مشاركة عدد كبير من الصحيين المختصين بالحملة والتي شملت عدد كبير من الأطفال في عدد من أحياء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع اليعقوبي يرعى حملة خِتان للأطفال الأيتام في ذي قار النعيم نيوز.

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