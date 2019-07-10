مشاجرة بين وزيري النفط الإيراني والسعودي استمرت 8 ساعات

2019/07/10 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزیر النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأربعاء، أنه خاض شجارا وجدالا لمدة 8 ساعات مع وزير النفط السعودي خالد الفالح، خلال اجتماع "أوبك" الأخير.

وقال وزير النفط الإيراني للصحفيين على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم، إنه لم يجر أي لقاء خاص مع وزير النفط السعودي، وإن اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع "أوبك"، كان في سياق "المجاملة" إذ سأله عن أحواله وصحته، وفق تعبيره.

وكانت عدسات الكاميرا، رصدت في الأول من يوليو الجاري، مصافحة لافتة بين الفالح وزنغنه، خلال اجتماع "أوبك" في فيينا، والذي بحثت خلاله مسألة تمديد اتفاق "أوبك+" القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.

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