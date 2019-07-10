مفتشية الداخلية توصي شرطة الديوانية بإعادة مليارين و327 مليون دينار لخزينة الدولة

2019/07/10 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأربعاء، مديرية شرطة محافظة الديوانية بإعادة مبلغ مليارين و 327 مليون دينار الى خزينة الدولة كانت المديرية صرفتها كأجور نقل للضباط والمنتسبين خلافاً للضوابط.

وقال المكتب، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام مكلفة بمتابعة حسابات مديرية شرطة الديوانية من قبل المفتش العام جمال الأسدي كشفت عن وجود مخالفات في اجراءات صرف المخصصات المتعلقة بأجور النقل."وبين: "حيث اتضح للجنة أن حسابات المديرية تقوم بصرف مخصصات نقل {الموقع الجغرافي} لضباط ومنتسبي المديرية خلافاً للضوابط والتعليمات ودون سند قانوني".وتابع البيان، أن "مكتب تفتيش الديوانية أعد تقريراً مفصلاً بالقضية الى مديرية التفتيش، ضمنه توصية باسترجاع المبالغ المصروفة دون سند قانوني وايجاد الآلية الكفيلة لذلك اضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة المقصرين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم".انتهى

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