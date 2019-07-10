نائبة: الحلبوسي سيحدد غدا موعد استجوابي لوزير الكهرباء

2019/07/10 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلنت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، أنها طالبت رئاسة البرلمان بتحديد موعد استجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب في جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس، مبينة بانها جمعت كافة التواقيع اللازمة للاستجواب، وانه بمجرد تحديد موعد الاستجواب ستقوم بإرسال ألأسئلة للوزير الذي قالت بأنه “مرشح تحالف سائرون” للإجابة عليها.واضافت نصيف في تصريح صحفي، انها “تمتلك نحو خمس ملفات بحق الخطيب منها ما يتعلق بمحطة الدورة الحرارية والكحلاء وملف شركة كرم الخيرات فضلا عن الملف المتعلق بعقد شركة احمد إسماعيل الى بسماية والتي قالت بان جميعها تحوم حولها شبهات فساد ولا يمكن انتظار نجاح الوزارة بملف تقديم التيار الكهربائي من عدمه خلال الصيف لطرحها أمام الرأي العام”.

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