شاويس يدعو بغداد وأربيل إلى إيجاد الحلول بدلاً من الانجرار وراء المشاكل

2019/07/10 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، أن النفط في العراق أصبح نقمة وتهديداً كبيراً للاستقرار والعدالة الاجتماعية على المواطنين من البصرة إلى زاخو، بدل أن يكون نعمة لهم.

وقال شاويس، إن النقاشات المتعلقة بإرسال نفط الإقليم ورواتب الموظفين، برزت إلى السطح مجدداً، وخلقت التوتر والشك لدى موظفي ومواطني إقليم كردستان، كما خلقت نوعاً من الاحتجاج والاعتراض داخل مجلس النواب، بما يهدد العلاقة المستقرة بين حكومتي الإقليم وبغداد، التي انقطعت لفترة بسبب عملية الاستفتاء..



مبيناً ان الثروة النفطية في جميع الدول هي سبب الرفاهية والسعادة وضمان حياة لائقة لأفراد الشعب، إلا أن الأمر في العراق على العكس تماما.

ودعا شاويس بغداد وأربيل إلى إيجاد الحلول والحوار بدلاً من الانجرار وراء المشاكل وخلق التوتر.

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