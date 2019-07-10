مراجعون ومرضى يفترشون الارض لعدم وجود مقاعد جلوس في مدينة الطب!!!

2019/07/10 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أثارت صورة لمجموعة مرضى ومراجعين في مدينة الطب ببغداد وهم يفترشون الارض لعد وجود مقاعد جلوس ردود فعل غاضبة.وانتقد ناشطون حجم الاهمال الذي وصلت اليه المستشفيات العراقية وتردي واقع الخدمات فيها.

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