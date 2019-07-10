برلمان كردستان يمنح الثقة لحكومة تضم 23 وزيرًا

2019/07/10 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس في جلسة خاصة عقدها برلمان إقليم كردستان الأربعاء في مدينة اربيل مقر البرلمان وعاصمة الاقليم فقد صوّت النواب بالغالبية الساحقة بالثقة على حكومة جديدة شكلها مسرور بارزاني رئيس جهاز أمن الاقليم نجل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حيث حصلت على تأييد 88 نائبا من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 111 عضوا.

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