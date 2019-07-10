عامان على تحرير غرب الموصل.. وكأن تنظيم “الدولة” اندحر أمس

2019/07/10 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مر عامان على تحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق، بعد ثلاث سنوات عاشتها تحت سطوة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

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