2019/07/10 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كالامار : جريمة خاشقجي ارتُكبت على مستوى دولة

الاربعاء

10

تموز

2019 :

01:55 pm

31

المقررة الأممية اغنييس كالامار : جريمة خاشقجي ارتُكبت على مستوى

دولة ( خلال ندوة حوارية في لندن )

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كالامار : جريمة خاشقجي ارتُكبت على مستوى دولة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كالامار : جريمة خاشقجي ارتُكبت على مستوى دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).