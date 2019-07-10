2019/07/10 | 14:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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كالامار : جريمة خاشقجي ارتُكبت على مستوى دولة
الاربعاء
10
تموز
2019 :
01:55 pm
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المقررة الأممية اغنييس كالامار : جريمة خاشقجي ارتُكبت على مستوى
دولة ( خلال ندوة حوارية في لندن )
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كالامار : جريمة خاشقجي ارتُكبت على مستوى دولة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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