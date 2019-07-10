الساعدي يكشف مبالغ تقاعد الرئاسات والوزراء والبرلمانيين

2019/07/10 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، عن مبالغ التقاعد التي يتسلمها مسؤولي الدولة من الرئاسات الثلاث والوزراء والبرلمانيين، مبيناً بأنهم كلهم أُخضعوا لقانون التقاعد الموحد.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “الراتب الاسمي للبرلماني أربعة ملايين دينار وبالتالي الراتب التقاعدي له يكون 4 ملايين في حال كان لديه خدمة 40 عاماً […]

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