الاعدام لمدان بادخال عجلة مفخخة استهدفت كربلاء

2019/07/10 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات كربلاء، الاربعاء، حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق قانون مكافحة الارهاب بحق مدان ادخل عجلات مفخخة استهدفت المحافظة ومحافظات اخرى.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان " الهيئة الاولى في محكمة جنايات كربلاء نظرت قضية مدان قام بادخال عجلة مفخخة استهدفت قضاء عين التمر في المحافظة نهاية عام 2015 لقاء مبالغ مالية وبالتعاون مع التنظيمات الارهابية".واضاف ان "المدان كان يتعاون مع مسؤول ديوان الزكاة في تنظيم داعش الارهابي بقيامه بادخال عجلات مفخخة من محافظة الانبار لاستهداف محافظات اخرى ابرزها محافظة كربلاء لقاء مبالغ مالية"، مبيناً ان "المحكمة اصدرت قرارها القاضي باعدام المدان شنقاً حتى الموات وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب".يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

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