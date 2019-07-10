اعتقال عصابتين مختصتين بالسرقة في النجف

2019/07/10 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، عن اعتقال عصابتين مختصتين بالسرقة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقال الياسري في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على عصابتين اجراميتين متخصصتين بالسرقة"، مشيرا الى أن "الاجهزة الامنية من جهاز مكافحة الجرائم وجهاز الامن الوطني ومن خلال التنسيق ومتابعة مجريات الاحداث تمكنوا من الوصول الى عناصر العصابتين والقاء القبض عليهم".

وأوضح الياسري، أن "العصابة الاولى مختصة بسرقة المركبات نوع كيا والثانية متخصصة بسرقة الدور في الاحياء الشمالية"، مبينا أنه "تم التحقيق معهم واعترفوا بكل الجرائم التي ارتكبوها وصدقت اعترافاتهم واحيلوا على القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل".

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