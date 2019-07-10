البزوني: هناك من يراهن على حرق البصرة مجدداً

2019/07/10 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني ان الاستقرار الامني مرتبط مع تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في المحافظة وأن هناك من يراهن على حرقها مرة اخرى لإيصال رسالة سياسية على الرغم من ان البصرة أفضل بكثير من المحافظات الأخرى .

وقال البزوني خلال كلمته في الندوة الجماهيرية بقضاء ابي الخصيب، إن “الحكومة المحلية في البصرة تسعى الى تقديم الخدمات الى المواطنين عبر تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة” مشيراً إلى ان الاستقرار الامني يساعد على دخول المستثمر واصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في بناء واعمار المدينة.

واضاف أن “جميع الدول المتطورة بنيت عبر الاستثمار والمستثمرين ورأس المال جبان كونه لايدخل المناطق غير الآمنة وغير المستقرة أمنيا”.

وأوضح البزوني ان العام الماضي جرى حرق عدد من دوائر ومؤسسات المحافظة لايصال رسالة بعدم الاستقرار في المحافظة، لافتا إلى أن هناك “من يراهن على حرقها مرة أخرى”.واكد البزوني أن “البصريين يعرفون ذلك حيث استشهد 20 من رجالها بسبب الرسائل السياسية لذلك نحن كبصريين يجب علينا أن لا نكون أدوات سياسية بيد الجهات الخبيثة التي تحاول أن تقف في وجه عجلة اعمار المحافظة”.

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