2019/07/10 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قالت الصحة النيابية إنها تعمل على تشريع قانوني للضمان الصحي وتحديد اسعار العيادات والمستشفيات الخاصة لجميع المواطنين، وأوضحت بوجود استجابة من الوزير في كثير من الأمور.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي للمركز الخبري الوطني NNC، ان لجنته “تعمل على تشريع قانوني الضمان الصحي وتحديد اسعار العيادات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية تتحرك لتشريع قانون الضمان الصحي في البلاد المركز الخبري الوطني.

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