2019/07/10 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عادل_الخياط عن الحوار المتمدنعادل الخياطقد يكون وقد لا يكون ..
الحوار المتمدن ليس بنبي أو إله ..
يبعثونه للجحيم , فيظهر مثل سفينة نوح ليقول على رسلكم معنا نحن في النهاية بشر نخطئ ونصيب ..
عرفت الحوار المتمدن منذ حمسة عشر عاما ,, وتساءلت : هل سيستمر ؟ وكانت الإجابات مشوشة , قد وقد لا ..
لم يكترث للجوائز ,, الذي إكترث له فقط هو الإستمرار ..
سألوه : ماذا تريد : فقال : الله ذاته يمتلك رغبات فلماذا أنا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عادل الخياط - عن الحوار المتمدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحوار المتمدن ليس بنبي أو إله ..
يبعثونه للجحيم , فيظهر مثل سفينة نوح ليقول على رسلكم معنا نحن في النهاية بشر نخطئ ونصيب ..
عرفت الحوار المتمدن منذ حمسة عشر عاما ,, وتساءلت : هل سيستمر ؟ وكانت الإجابات مشوشة , قد وقد لا ..
لم يكترث للجوائز ,, الذي إكترث له فقط هو الإستمرار ..
سألوه : ماذا تريد : فقال : الله ذاته يمتلك رغبات فلماذا أنا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عادل الخياط - عن الحوار المتمدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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