عادل الخياط - عن الحوار المتمدن

2019/07/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_الخياط عن الحوار المتمدنعادل الخياطقد يكون وقد لا يكون ..الحوار المتمدن ليس بنبي أو إله ..يبعثونه للجحيم , فيظهر مثل سفينة نوح ليقول على رسلكم معنا نحن في النهاية بشر نخطئ ونصيب ..عرفت الحوار المتمدن منذ حمسة عشر عاما ,, وتساءلت : هل سيستمر ؟ وكانت الإجابات مشوشة , قد وقد لا ..لم يكترث للجوائز ,, الذي إكترث له فقط هو الإستمرار ..سألوه : ماذا تريد : فقال : الله ذاته يمتلك رغبات فلماذا أنا......

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