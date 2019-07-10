2019/07/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_طه مرحى الى النافي المنفيصباح جديد ليوم مضى ..كتبت التالي سابقاً، حين النفي الذاتي لذاته، واعيده حالياً "وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا"لمحته مهرولا مزمجرا نحو الغطرسة الجوفاء، ناكرا وباعتزاز اصله وفصله، قابعا جذور السنديان ورواسي الجبال، تعلوه اقواس النصر على نفسه ودونه السراب...يسعى فرحا من منشئه الرخيص وإليه يسعى...يعانق بلهفه أغياره...عفوا أمثاله وأسياده يجاهر بحقيقته ويكابر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فيصل طه - مرحى الى النافي المنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فيصل طه - مرحى الى النافي المنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).