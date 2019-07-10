2019/07/10 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعنلت وزارة الداخلية ، اليوم الاربعاء ، أن اعادة المفصولين سيتم عبر الاستمارة الالكترونية التي ستنشر على الموقع الرسمي للوزارة .وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته وكالة صدى إن”اعادة المفصولين سيتم عبر الاستمارة الالكترونية التي ستنشر على الموقع الرسمي للوزارة “.الموقع الالكتروني لإعادة المفصولين الى وزارة الداخلية علما أن فتح الاستمارة الكترونية سيتم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية:إعادة المفصولين سيتم عبر الاستمارة الالكترونية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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