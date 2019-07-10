نفط البصرة تحتفل بمناسبة الاعلان التجاري لحقل الفيحاء النفطي

2019/07/10 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت شركة نفط البصرة اليوم الاربعاء بمناسبة الإعلان التجاري لحقل الفيحاء النفطي ، في قاعة المركز الثقافي النفطي بحضور مدير عام الشركة وقائد عمليات البصرة اللواء قاسم نزال المالكي وعدد من مديري الشركات النفطية.وقال مدير عام شركة نفط البصرة المهندس إحسان عبدالجبار إسماعيل ،على هامش الاحتفالية :” ان حقل الفيحاء يعد من الحقول الواعدة […]

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