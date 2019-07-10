اهالي قرية في ديالى يعتمدون على مياه الانهر للشرب

2019/07/10 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني اهالي قرية ابو خنازير شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى ، من نقص حاد في مياه الشرب منذ اسابيع .وقال احد سكنة القرية :” ان اهالي قرية ابو خنازير ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة ، يعانون من نقص في مياه الشرب منذ اسابيع ، بسبب التجاوزات على الانبوب الناقل للمياه القادم من […]

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