نائب: سعي المعارضة للحصول على مناصب لا يتناسب مع الديمقراطية

2019/07/10 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر النائب عن تحالف البناء عامر الفايز , الاربعاء, سعي الكتل السياسية التي اعلنت رسميا ذهابها للمعارضة للاستحواذ على بعض الدرجات الخاصة لايتناسب ومفهوم المعارضة السياسية المتعارف عليها لدى ديمقراطيات العالم.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فهمنا للمعارضة السياسية هو الامتناع من شغل مناصب في الحكومة وتعمل على مراقبة الاداء الحكومي بشكل صارم”.[…]

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