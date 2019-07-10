اليوم.. وفد وزاري عراقي يزور تركيا

2019/07/10 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للخراجية التركية إن" الوفد العراقي سيضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الامن الوطني سيصل الى انقرة هذا اليوم لأجراء المحادثات".واضاف، أنه " وخلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تركيا في 15 آيار الماضي تم التوصل الى تفاهم للبدء في العمل على وضع وثيقة مشتركة في مجال التعاون العسكري والامني".ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل عن زيارة الوفد وجدول اعماله".انتهى..م.م

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