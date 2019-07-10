التربية تتحدث عن موعد اعلان نتائج الثالث متوسط

2019/07/10 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر خاص في اللجنة الدائمة للامتحانات بتصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن" المديرية العامة للتقويم والامتحانات انجزت عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لاغلب المواد الامتحانية في الوقت الذي تستمر فيه لجان الفحص في انجاز تصحيح ما تبقى من عدد بسيط للمواد الامتحانية".واضاف المصدر، انه" من المؤمل اعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا، على انه" سيتم اعلانها وفق آلية وخطة من قبل وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل ليتم اعلانها بشكل مركزي وفي عموم محافظات وبشكل موحد للمدارس العراقية داخل البلاد وخارجها، منوها بأنه ستعلن سوية ليتسنى للطلبة تقديم اعتراضا تهم على النتائج عن طريق مدارسهم ووفق آلية سيتم الاعلان عنها ايضا بعد اعلان النتائج حال عدم قبولهم بدرجاتهم النهائية".وبين، ان" نسب النجاح الاولية مقاربة لنسب النجاح للعام الدراسي الماضي وأن اللجان الامتحانية تعمل على تدقيق الدفاتر الامتحانية بشكل دقيق ما اخر عملية ادخال البيانات بشكل نهائي لضمان حق الطالب في المادة الامتحانية واعطائه حقه بالاجابة".واوضح، ان" المديرية تعمل على اعداد النسب الخاصة بنجاح الطلبة في بغداد والمحافظات، وهناك نسب ستكون للناجحين والراسبين لكل محافظة مع عدد المدارس ونسب نجاحها، فضلا عن اعداد اسماء الطلبة الاوائل والمحافظات الاولى في نسب النجاح لطلبتها".ونوه على ان" المديرية تشرف بشكل يومي ومباشر على عملية التصحيح والتدقيق للدفاتر الامتحانية وعملية قراءة الدفتر الامتحاني تتم عن طريق نظام الكتروني يحقق الرصانة العلمية للدفتر الامتحاني".مشيرا الى ان" النظام يحد من وقوع الفاحص في المركز بالخطأ والحفاظ على دفتر الطالب الامتحاني، لافتا، الى أن" مراكز الفحص في بغداد تعمل على تصحيح الدفاتر بشكل مركزي لعموم طلبة البلاد، كما ان هناك مركزين الاول بجانب الكرخ لتصحيح الدفاتر الامتحانية لعشر محافظات".وختم، قوله، بان" المركز الثاني سيستقبل بجانب الرصافة الدفاتر الامتحانية للمحافظات الاخرى عدا اقليم كردستان، وتمت تهيئة المركزين بجميع المستلزمات التي تضمن راحة الفاحصين واللجان الامتحانية من توفير مياه الشرب الباردة والمولدات الكهربائية لتوفير الطاقة الكهربائية في المركزين من السابعة صباحا ولغاية الخامسة عصرا مع استمرار عملية التصحيح خلال ايام العطل".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تتحدث عن موعد اعلان نتائج الثالث متوسط ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تتحدث عن موعد اعلان نتائج الثالث متوسط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).