مجلس ديالى يعلن إحياء طريق “الخط الفاصل”

2019/07/10 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاربعاء، إعادة إحياء طريق ما اسماه “مشروع الخط الفاصل” غرب بعقوبة.وقال الدايني لـ/ المعلومة /، إن “مشروع الخط الفاصل والذي يعد من أهم مشاريع الطرق في قاطع غرب بعقوبة توقف العمل به بعد أحداث حزيران 2014 لكن تم التنسيق مع وزارة التخطيط على إحياءه […]

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