2019/07/10 | 15:19

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الغضبان يتحدث عن توجه لدى أوبك لاعتماد 70 دولار للبرميل الواحد للنفط

رأى وزير النفط ثامر الغضبان، الأربعاء، أن 70 دولاراً للبرميل الواحد

هو سعر مقبول لمنظمة أوبك، مبينا أن اتفاق أوبك وحلفائها على تمديد

تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية آذار 2020 سيساعد على تحقيق الاستقرار

بالسوق.وقال الغضبان على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد، إن "التوجه العام هو أن

70 دولاراً للبرميل أو أكثر هو سعر مقبول"، مضيفا أن "المنظمة تسعى

لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء".وأضاف الغضبان، أن "اتفاق أوبك وحلفائها على تمديد تخفيضات إنتاج

النفط حتى نهاية آذار 2020 سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق

الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار".

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