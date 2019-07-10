2019/07/10 | 15:19

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رسمياً بالصور..



ميليتاو يوقع على عقود انتقاله إلى ريال مدريد

وقع "إيدير ميليتاو" مدافع نادي بورتو السابق على عقود انتقاله إلى

صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.وتواجد اللاعب البرازيلي منذ الصباح في مقر النادي الإسباني، من أجل

إجراء الفحوصات الطبية الشاملة في العيادة الخاصة بنجوم الفريق.واجتاز "ميليتاو" المتوج ببطولة كوبا أمريكا 2019 مؤخرًا مع منتخب

بلاده الكشف الطبي، قبل التوقيع الرسمي على العقود في حضور "فلورنتينو

بيريز" رئيس ريال مدريد.وأنضم مدافع السامبا إلى الملكي لمدة ست سنوات مقبلة، لينتهي عقده في

2025 بصفقة قدرت من خلال التقارير الإخبارية بقيمة 50 مليون يورو.

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