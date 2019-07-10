حفل تأبيني في بابل استذكاراً لشهيد الجمعة قدس سره

2019/07/10 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة الإمام الصادق(ع) بالتعاون مع مؤسسة فيض الزهراء (ع) حفلاً تأبينياً في بابل وذلك استذكاراً لشهيد الجمعة محمد محمد صادق الصدر (قدس سره).لمتابعة التقرير بالكامل عبر اليوتيوب :

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