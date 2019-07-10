اتحاد الكرة يصدر ثلاثة قرارات انضباطية

2019/07/10 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، حرمان لاعب ومدرب واداري على خلفية احداث الجولة الماضية في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى.وذكر الاتحاد في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن “اللجنة قررت حرمان مدرب نفط الجنوب، عادل ناصر مباراتين على خلفية الاحداث التي رافقت مباراتهم امام الزوراء”.وبين أن “اللجنة […]

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