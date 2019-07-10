10 فوائد سحرية للزنجبيل لم تكن تعرفها من قبل

2019/07/10 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الدراسة، انه" كما يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، فضلا عن تحسين أداء الجهاز الهضمي، ويحارب الزنجبيل الخلايا السرطانية، ويطرد السموم من الجسم، ويقلل من أوجاع العضلات ويقوي العظام".الفوائد هي..- الزنجبيل والقلبيعمل الزنجبيل على تنظيم مستوى الكولسترول في الدم، ويساعد على منعه من التخثر.- الزنجبيل والإنفلونزاكما يساهم الزنجبيل على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان، ويستخدم كعلاج طبيعي لنزلات البرد والإنفلونزا.- الزنجبيل والسرطانيبطئ الزنجبيل نمو خلايا سرطان القولون والمستقيم، وبالتالي يساعد في الوقاية من سرطان القولون إلى حد كبير.- الزنجبيل والتهاب المفاصليساهم الزنجبيل بعلاج مشاكل التهاب المفاصل من خلال تدليك العمود الفقري بزيت الزنجبيل يساعد جدا على تخفيف الألم.- الزنجبيل والمعدةيساعد الزنجبيل على تخليص المعدة من الغازات، فهو مهم جدا لعلاج اضطراب المعدة، ويساعد على استرخاء عضلاتها.- الزنجبيل والتنحيفيساعد الزنجبيل في زيادة حرق الدهون والتحنيف، ويعد أفضل وسيلة لإنقاص الوزن.انتهى..م.م

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