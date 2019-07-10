بعدما وصفه ترامب بالغبي.. سفير بريطانيا يقدم استقالته

2019/07/10 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل اعلام اجنبية وعربية في اخبار عاجلة تابعها موقع "الغدير"، ان" السفير البريطاني في واشنطن قدم استقالته"، دون ذكر المزيد من التفاصيل".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا"، مكررا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أن المفاوضات بشأن بريكست هي "كارثة".انتهى..م.م

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