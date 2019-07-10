2019/07/10 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، اليوم الاربعاء، إن تحالفه يرفض دمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، مشيرا الى أن قرار عبد المهدي بشأن دمج الحشد مع الجيش سيضعف الجانبين.وقال تركي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “دمج الحشد مع الجيش هو إضعاف للجيش والحشد”، مؤكدا أن “الجيش العراقي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يرفض دمج الحشد بالجيش وينتقد آخر امر ديواني لعبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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