الكاردينال ساكو يستقبل وفد البرلمان الفرنسي الذي يزور العراق حاليا

2019/07/10 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- متابعة استقبل صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وفد البرلمان الفرنسي الذي يزور العراق حاليا، يرافقهم السفير الفرنسي في بغداد، وذلك مساء الثلاثاء 9 تموز 2019 وفي المقر البطريركي الصيفي في بلدة عنكاوا- أربيل.وحضر اللقاء الأساقفة الكلدان المشاركون في الرياضة الروحية.في البداية رحب بهم غبطته واعرب عن شكره لاهتمامهم بالحالة العراقية …

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