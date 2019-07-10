تسديد ديون العراق لدول العالم لمصلحة من ؟

2019/07/10 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء محسن الاسدي… الكل يصفي حساباته مع العراق من الدول المجاورة والغربية محاولة منها تسديد العراق ديونه وتصفير مشاكله معها التي هي نتاج السياسة الدكتاتورية الخاطئة للنظام العراقي السابق قبل عام 2003 ميلادية والكل يريد منه السداد لفواتير حسابية خرج العراق مثقل بها على شكل ديون هائلة والتي شكلت عبأ على المواطن بالذات […]

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