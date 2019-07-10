جنرال الكتريك: دخول ثلاث محطات تحويلية الخدمة في بغداد خلال الاسابيع المقبلة

2019/07/10 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف المدير التنفيذي لوحدة أعمال حلول الشبكات الكهربائية في شركة جنرال الكتريك للشرق الاوسط محمد محيسن، الأربعاء، عن قرب دخول ثلاث محطات تحويلية للخدمة في الاسابيع القادمة.

وقال محيسن، في بيان صحفي، إن "المحطات الثلاث هي سلمان باك والبلديات والعماري في بغداد"، مبيناً أن "هذه المحطات الفرعية ستعمل على فك الاختناقات الحاصلة حول العاصمة، ونقل الطاقة من محطات الانتاج وخاصة محطة بسماية المتطورة الى المواطنين وهذا بالعمل المتواصل مع كوادر وزارة الكهرباء وتحت توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".وأضاف، أن "إدخال تلك المحطات هو جزء من التزام الشركة بدعم العراق في اعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة الكهربائية، والاعتماد في تطوير المشاريع على توفير أفضل التقنيات والخبرات اللازمة في جميع مفاصل المشروع".وبين أن "الشركة سبق لها ان افتتحت محطة شمال غربي بغداد التحويلية،وشمل نطاق عمل "جنرال إلكتريك" لمشروع المحطة التحويلية المعزولة بالغاز وبقدرة 400/132/11 كيلوفولت كلاً من التصميم،وتصنيع المعدات،وتسليم الموقع، وأعمال التركيب والاختبار والتكليف، وتدريب الموظفين"، مؤكداً "اشراف مهندسين عراقيون من شركة "جنرال إلكتريك"، بالتعاون مع مقاولين عراقيين على بناء المشروع وتركيبه واختباره وتوفير خدمات التكليف".ولفت إلى، أنه "يمكن لهذه المحطة أن تغذي نظيراتها التحويلية بقدرة 132 كيلوفولت في الكاظمية والشعلة والصابيات، فضلاً عن خمس محطات فرعية أخرى من المقرر تطويرها مستقبلاً، كما ستساعد المحطة على توصيل الطاقة الكهربائية من محطة كهرباء "بسماية"،ومحطة كهرباء التاجي الغازية، ومحطات الغاز المتنقلة إلى الشبكة الوطنية".

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