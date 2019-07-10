2019/07/10 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب خمسة مدنيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال بجروح متفاوتة، ليل الأربعاء، إثر قصف لغزاة والمرتزقة استهدف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.وأكد مراسل “المسيرة نت” إصابة امرأة وطفليها بجروح متفاوتة إثر قصف مدفعي للعدوان استهدف حي 7 يوليو بمدينة الحديدة.وأضاف المراسل أن طفل أصيب بجروح بليغة نتيجة قصف قوى العدوان لحي الربصة في مديرية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 جرحى بقصف مدفعي للعدوان السعودي على الحديدة النعيم نيوز.

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