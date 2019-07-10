شركة سيمنز تحصل على صفقة بقيمة 310 ملايين دولار لمحطة كهرباء ميسان

2019/07/10 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… تلقت شركة سيمنز الألمانية طلبًا لتزويد المكونات الرئيسية وخدمات توليد الطاقة على المدى الطويل لمحطة ميسان لتوليد الكهرباء بطاقة 8 ميغاواط في جنوب العراق.وذكر موقع شركة سيمنز في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “شركة سييتك الصينية للإنشاءات المحدود التي تقوم ببناء المحطة قد منحت العقد الذي تبلغ قيمته 280 […]

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