قانــون الخدمة المدنيـة لا يمس رواتب الموظفين

2019/07/10 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:كشفتِ اللجنة القانونية البرلمانية حقيقة تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية، بعد اقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي.وقال عضو اللجنة حنين قدو انه "بين حين واخر، تبث بعض وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي، انباء كاذبة، وشائعات، بوجود توجه من أجل تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية".وأكد قدو ان "قانون الخدمة المدنية الاتحادي، لا يمس رواتب موظفي الدولة، واقراره ليس فيه اي تخفيض الى رواتب الموظفين"، مؤكدا ان "العمل ما زال مستمرا من أجل الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون الخدمة المدنية الاتحادي، من أجل تشريعه بأسرع وقت".

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