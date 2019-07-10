الاتصالات: الشهر المقبل تحسين الانترنــت وتخفيـــض الأجـور

2019/07/10 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:كشفَ وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عن تحسين واقع خدمة الانترنت في الشهر المقبل.وقال الربيعي ان "الوزارة اتخذت خطوات لتحسين الخدمة خلال الشهر المقبل بالاعتماد على الكيبل الضوئي"، محملاً "الشركات الاحتكارية مسؤولية ضعف الانترنت في عموم العراق".وأضاف "هناك تحسن جذري في خدمة الانترنت ونوعية افضل لمسناه خلال الشهر الجاري؛ لكن سنتعمد مساعدة ومساندة بعض الشركات العاملة في وزارة الاتصالات التي تعمل بمهنية في هذا المجال والاعتماد الأكثر على الاف بي تي اس والكيبل الضوئي"، متابعا ان خطة الوزارة ستتضمن تخفيض أجور سعات الانترنت بالنسبة للشركات المزودة لهذه الخدمات".

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