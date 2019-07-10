الدفاع النيابية تكشف عن مؤامرة “أمريكية بعثية” لاغتيال رموز الحشد الشعبي

2019/07/10 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن مؤامرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع ضباط النظام السابق (البعثين) لاغتيال رموز الحشد الشعبي.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “واشنطن تقود مخطط ومؤامرة كبيرة بالتعاون مع ضباط الجيش السابق لاغتيال رموز الحشد الشعبي”، لافتا إلى إن “القصف الأمريكي […]

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