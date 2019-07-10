2019/07/10 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري،اليوم الاربعاء، عن اعتقال عصابتين مختصتين بالسرقة في مناطق متفرقة .وقال الياسري في بيان له ،إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابتين إجراميتين متخصصتين بالسرقة .وأشار إلى أن جهاز مكافحة الجرائم وجهاز الأمن الوطني ومن خلال التنسيق ومتابعة مجريات الأحداث تمكنوا من الوصول الى عناصر العصابتين والقبض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالنجف ..عصابتان مختصتان بالسرقة يلقون مصيرهم النعيم نيوز.

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